Новичок «Крыльев» Гарре о Гвардиоле: «Пеп следит за мной, мы остаемся на связи. Он помог мне развиться как футболисту и личности»

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Бенхамин Гарре рассказал о работе с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

«Мне очень повезло, что моя карьера так сложилась. Она пока еще совсем короткая, но я уже успел поиграть вместе с невероятными людьми. Я играл в «Манчестер Сити» до 20 лет, сначала в команде U-18, потом в U-23. Даже проводил предсезонку с первой командой под руководством Пепа Гвардиолы.

Я благодарен ему за то, что он взял меня [на сборы] совсем мальчишкой, доверял и помогал мне. Он помог мне развиться как в футбольном, так и в личностном плане. Пеп следит за игроками из академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляет меня с днем рождения, следит за мной.

С Месси мы пересекались, когда я играл за молодежные сборные Аргентины. Он пример для всех нас, он невероятный, заряжает тебя. Он объединяет нашу страну. Он удивительный человек, выиграл столько всего! Я счастлив, что общался с такими людьми», – сказал новичок «Крыльев Советов».

«Крылья» подписали экс-игрока молодежки «Ман Сити» Гарре. Аргентинца представили роликом из филармонии

2 комментария

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Sinister Kid
Гвардиола попросил, руководство АПЛ, чтобы матчи Сити, не пересекались с играми Крылышек, чтобы увидеть игру Гарре вживую.
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Holy Diver
Это ложь. Все мы знаем, что Гвардиола на самом деле следит за другим новичком Крыльев, который из Спартака пришёл.
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+6
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