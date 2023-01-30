Новичок «Крыльев» Гарре о Гвардиоле: «Пеп следит за мной, мы остаемся на связи. Он помог мне развиться как футболисту и личности»

рассказал о работе с в « ».

«Мне очень повезло, что моя карьера так сложилась. Она пока еще совсем короткая, но я уже успел поиграть вместе с невероятными людьми. Я играл в «Манчестер Сити» до 20 лет, сначала в команде U-18, потом в U-23. Даже проводил предсезонку с первой командой под руководством Пепа Гвардиолы.

Я благодарен ему за то, что он взял меня [на сборы] совсем мальчишкой, доверял и помогал мне. Он помог мне развиться как в футбольном, так и в личностном плане. Пеп следит за игроками из академии. Сейчас мы остаемся на связи, он поздравляет меня с днем рождения, следит за мной.

С Месси мы пересекались, когда я играл за молодежные сборные Аргентины. Он пример для всех нас, он невероятный, заряжает тебя. Он объединяет нашу страну. Он удивительный человек, выиграл столько всего! Я счастлив, что общался с такими людьми», – сказал новичок « ».

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