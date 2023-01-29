«Атлетико» готов за 12 млн евро выкупить 3-го ассистента Лиги 1 Клосса. Предложение «Марселю» увеличено

Теги Марсель Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жонатан Клосс Футбол

«Атлетико» увеличил предложение о трансфере одного из лучших ассистентов Лиги 1.

Мадридцам интересен полузащитник «Марселя» Жонатан Клосс. Ранее клуб Ла Лиги уже предложил аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро.

Теперь «Атлетико» увеличил сумму выкупа 30-летнего французского футболиста до 12 млн евро.

В текущем сезоне Жонатан отдал 7 голевых передач в чемпионате и по этому показателю занимает третье место. Лидируют форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар с 10 ассистами.

Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Рома Голованов
Ответ Пепси пеналдувич
Все таки Карасско на выход.
Причем здесь Карасско? Клосс правый бек, не левый.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Все таки Карасско на выход.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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