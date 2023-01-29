«Атлетико» готов за 12 млн евро выкупить 3-го ассистента Лиги 1 Клосса. Предложение «Марселю» увеличено

«Атлетико» увеличил предложение о трансфере одного из лучших ассистентов Лиги 1.

Мадридцам интересен полузащитник « » . Ранее клуб уже предложил аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро.

Теперь « » увеличил сумму выкупа 30-летнего французского футболиста до 12 млн евро.

В текущем сезоне Жонатан отдал 7 голевых передач в чемпионате и по этому показателю занимает третье место. Лидируют форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар с 10 ассистами.

Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.