Личка о ситуации на Украине: «Очень грустно. Никогда бы не подумал, что в XXI веке возможно такое. Но политике нет места в спорте»

Тренер « » высказался о ситуации на Украине.

– Кто-то из вашего окружения недоволен тем, что вы остаетесь в России?

– Должен сказать, что нет. Мое окружение понимает, что я остаюсь там из-за спорта. Я всегда говорил, что политике нет места в спорте.

Конечно, то, что происходит на Украине, – это очень грустно. Я бы никогда не подумал, что нечто подобное может случиться в XXI веке. Но я работал там до того, как все это началось. У меня с «Оренбургом» действующий контракт, – сказал Личка в интервью iSport.cz.

Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать