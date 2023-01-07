Личка о ситуации на Украине: «Очень грустно. Никогда бы не подумал, что в XXI веке возможно такое. Но политике нет места в спорте»
Тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о ситуации на Украине.
– Кто-то из вашего окружения недоволен тем, что вы остаетесь в России?
– Должен сказать, что нет. Мое окружение понимает, что я остаюсь там из-за спорта. Я всегда говорил, что политике нет места в спорте.
Конечно, то, что происходит на Украине, – это очень грустно. Я бы никогда не подумал, что нечто подобное может случиться в XXI веке. Но я работал там до того, как все это началось. У меня с «Оренбургом» действующий контракт, – сказал Личка в интервью iSport.cz.
Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать
Показ АПЛ, сборная и клубы на евроарене, магазины, Apple Pay - это все незачем и неправильно было отнимать у нас.
Экономика (не только США, но и любая) работает чуть-чуть совсем не так.
Ты эту сказочку ещё Путину напомни, а то он году в 2007, кажется, говорил, что их операция там России крайне выгодна, и даже с базой помогал.