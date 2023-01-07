Личка о ситуации на Украине: «Очень грустно. Никогда бы не подумал, что в XXI веке возможно такое. Но политике нет места в спорте»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Политика Марцел Личка Футбол

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о ситуации на Украине.

– Кто-то из вашего окружения недоволен тем, что вы остаетесь в России?

– Должен сказать, что нет. Мое окружение понимает, что я остаюсь там из-за спорта. Я всегда говорил, что политике нет места в спорте.

Конечно, то, что происходит на Украине, – это очень грустно. Я бы никогда не подумал, что нечто подобное может случиться в XXI веке. Но я работал там до того, как все это началось. У меня с «Оренбургом» действующий контракт, – сказал Личка в интервью iSport.cz.

Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать

Материалы по теме

119 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Петроград
Жили себе мирные добрые афганцы, и тут на них западные коршуны кааак накинутся! Ух! Ты эту сказочку ещё Путину напомни, а то он году в 2007, кажется, говорил, что их операция там России крайне выгодна, и даже с базой помогал.
Мне плевать кто там хвалил, кто ругал. Я знаю, что афганцы хоть и не мирные, но на США не нападали точно, не хватает у них десантных кораблей для этого. Да и вообще мне плевать кто там прав кто виноват. К факту того что воюют прекрасно и без диктаторов это отношения не имеет. Любую войну, кстати, можно оправдать, у всех сторон свои аргументы. Если война не на истребление какого-либо народа нацелена, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Богдан Агафонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Политике нет места в спорте.
Показ АПЛ, сборная и клубы на евроарене, магазины, Apple Pay - это все незачем и неправильно было отнимать у нас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RSM-1930
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ну конечно такого никогда не было в 21 веке. Нато, к которую входит Чехия Лички, видимо не воевала в Ираке, Ливии, Камеруне, Сирии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Book
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пускай будет внимателен около метро.А то под Сватово может окажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия это все не в 21 веке было?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heyoka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Петроград
Обожаю такое незамутнённое понимание экономики, как будто первоклассника скрестили с бабулькой, пересмотревшей Рен-ТВ)) Экономика (не только США, но и любая) работает чуть-чуть совсем не так.
Госдолг ни при чем! Так и запишем! Для руководства любой страны мира напишите меморандум: у вас огромный госдолг?! Не беда! Пригласите меня, специалиста под ником Петроград! Я вам расскажу свою альтернативную версию экономической теории!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eleman SPb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ещё как есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heyoka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Петроград
Жили себе мирные добрые афганцы, и тут на них западные коршуны кааак накинутся! Ух! Ты эту сказочку ещё Путину напомни, а то он году в 2007, кажется, говорил, что их операция там России крайне выгодна, и даже с базой помогал.
Слушай, я вот не могу возражать, что афганцы - совсем не мирно жили. Но к ним же на их земли пришли. Что совки, что демократические силы. Понятное дело, лишь чтоб любовью одарить, кто бы спорил) Но это ведь нарушение суверенитета страны ;) Государственных границ!)) Слышал о таком?) А то красиво так получается: на одних можно, на других нельзя :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ forsp
Что там говорить, даже самый хайповый фильм сейчас, и тот про войну!
про ментов и бандитов, с вишенкой на торте в виде денег, всего ведь ентого предостаточно у двух небратских народов, веселуха...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Darkmouse
А давайте вы мне будете ежемесячно давать в долг 20% своих доходов, а я, так и быть, когда-нибудь вам их верну. Качество моей жизни улучшится, вашей - ухудшится. Вот вам простой пример, как работает экономика США.
Не в долг, а в кредит, который можно в любой момент перепродать или расплатиться им.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonster!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С уважением отношусь к игре, которую ставит Оренбургу этот тренер, здорово и круто. Но по факту Оренбург, как и 95% других клубов РПЛПервой лиги - элитные бюджетники. Формально Личка прав: есть контракт - он его честно отрабатывает. По сути - решение о бюджета клуба принимает губернатор, ставленник режима. Так что деньги тренера бюджетные (госкомпания иили прямые трансферы). Ну и не устану повторять - с 24 февраля есть война, политика мертва окончательно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Darkmouse
А давайте вы мне будете ежемесячно давать в долг 20% своих доходов, а я, так и быть, когда-нибудь вам их верну. Качество моей жизни улучшится, вашей - ухудшится. Вот вам простой пример, как работает экономика США.
Обожаю такое незамутнённое понимание экономики, как будто первоклассника скрестили с бабулькой, пересмотревшей Рен-ТВ))
Экономика (не только США, но и любая) работает чуть-чуть совсем не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forsp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что там говорить, даже самый хайповый фильм сейчас, и тот про войну!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Респект Личке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
перспективная ветка, sports вне политики оттого, что переименован в палату №6
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AIBOLIT66
Шахтёр Донецк ушёл со своего стадиона почему? Вот потому и ушёл. и было это в 2014 году.
Наверное, потому, что туда кто-то пришел.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Кв
К афганцам домой пришли вполне себе демократичные ребята. Да и Ливию бомбили под руководством избранных народом президентов. С Йеменом правда не совсем так, но в том направлении Вашингтон рекомендует не смотреть и внимания не обращать. Так что обходятся без диктаторов на отличненько.
Жили себе мирные добрые афганцы, и тут на них западные коршуны кааак накинутся! Ух!
Ты эту сказочку ещё Путину напомни, а то он году в 2007, кажется, говорил, что их операция там России крайне выгодна, и даже с базой помогал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heyoka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Пацаваца
Т.е. если твой сосед зарежет бабку топором,то и тебе тоже можно?
Если этот сосед кричит об этом, вы забыли прибавить ;) Именно этот сосед говорит о том, что это недопустимо) Говорит, будучи богатым человеком, да и не за решеткой. Почему-то. Но говорит, что это недопустимо. Как так?! Ведь в его случае оказалось, что вполне себе допустимо. Вот если бы сосед сидел - все справедливо! Тут бы нечем было крыть
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mcowen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ T622222
Есть… Ови Путин Тим должен жить на Родине 🔥
украинцы должны защищать свою родину на фронте, а не из Польши
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bsv067
Безобразные времена на нашей планете не прекращались, насколько помню историю. А когда начались? Наверное, с появлением первых человеческих племён.
с появлением первых человеческих племён - так и есть. Homo sapiens - главный враг и разрушитель этой планетки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
E1viN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рустам Атаев
байден давно того!
С регистрацией, ботик)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bsv067
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ты думал я тебя не переиграю?
Да ладно, как будто двуногие не истребляли друг друга до Украины. Война всегда будет там где есть конфликт интересов. Можно конечно придумать систему при которой двуногие будут жить в мире и не с кем будет воевать. Но это уже какая-то утопия, и этого никогда не произойдет
Ты абсолютно прав. К сожалению..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
E1viN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ок, коммент потёрли, перефразирую: у нас спорт настолько вне политики что рядом с БОГОПОДОБНЫМ СОЛНЦЕЛИКИМ ВЕЛИКИМ НЕПРЕВЗОЙДЁННЫМ (всё, теперь не удалят?)) дедом постоянно спортсменов ставят. Всю плеяду олимпийцев в Лужники припёрли, вот такое "вне политики"
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkmouse
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Петроград
Какое отношение госдолг имеет к качеству экономики?
А давайте вы мне будете ежемесячно давать в долг 20% своих доходов, а я, так и быть, когда-нибудь вам их верну. Качество моей жизни улучшится, вашей - ухудшится. Вот вам простой пример, как работает экономика США.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sashka.loker
Это как-то оправдывает то что происходит сейчас? Там хотя бы воевали полностью чуждые друг другу народы
В гражданских войнах чуждые народы друг с другом воюют? Или арабы в Йемене не той системы?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий