Зоран Тошич: «Слуцкий станет чемпионом России, и не через пару лет, а гораздо раньше. Он легенда ЦСКА, там всегда будет место для него»

Хавбек Зоран Тошич уверен, что выиграет Мир в ближайшие годы.

– Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне.

Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб и покажет, на что способен. Для меня это лучший тренер, с которым я работал.

– Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?

– Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.

– Он выиграет чемпионат с ЦСКА?

– Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, . Но Викторович – легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером.

Не знаю, может, через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА, – сказал футболист « ».