Зоран Тошич: «Слуцкий станет чемпионом России, и не через пару лет, а гораздо раньше. Он легенда ЦСКА, там всегда будет место для него»
Хавбек Зоран Тошич уверен, что Леонид Слуцкий выиграет Мир РПЛ в ближайшие годы.
– Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне.
Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб и покажет, на что способен. Для меня это лучший тренер, с которым я работал.
– Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?
– Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.
– Он выиграет чемпионат с ЦСКА?
– Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов. Но Викторович – легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером.
Не знаю, может, через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА, – сказал футболист «Тобола».
Тоже был недоволен, но там кстати Локомотив лишился медалей и потом они же играя со Спартаком слили игру, это было ясно по Лоськову, который бегал с улыбкой на лице, хотя проигрывали Спартаку.
Красиво ЦСКА бортанули от лиги чемпионов, а нам тогда деньги очень были нужны.
Спасибо Леня, что ты их еще и на деньги развел, пусть там в пердиве грехи замаливает Рубин и подольше.
Хитрый Слуцкий понял, что в ЦСКА наступили тяжелые времена и ушел, но здесь все по честному.
Что Рубин отправил в пердив, то только спасибо ,то только спасибо от болельщиков ЦСКА, так как помнится в 2012 году Бердыев , подлая душа в последнем матче нас выиграл 3:1 и мы не попали в лигу чемпионов, хотя Газзаев слил в 2003 году Рубину матч, чтоб те 3 место заняли.
Так что спасибо Леня, что ты Рубин похоронил, как говорится рассчитался по полной за 2012 год.
Абраму не до него.
Кабинетные чемпионства Абрамовича за Олимпиаду в Сочи приписывать Бегемоту. Это ахаха
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Очень удобная для тебя а главное актуальная на сегодняшний день оправдательная характеристика Слуцкого, ибо проверить сей тезис в нынешних реалиях, которые вызваны последствиями этапов карьеры Леонида, не представляется возможным ;-)