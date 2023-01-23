Зоран Тошич: «Слуцкий станет чемпионом России, и не через пару лет, а гораздо раньше. Он легенда ЦСКА, там всегда будет место для него»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Тобол Зоран Тошич Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек Зоран Тошич уверен, что Леонид Слуцкий выиграет Мир РПЛ в ближайшие годы.

– Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне.

Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб и покажет, на что способен. Для меня это лучший тренер, с которым я работал.

– Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?

– Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.

– Он выиграет чемпионат с ЦСКА?

– Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов. Но Викторович – легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером.

Не знаю, может, через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА, – сказал футболист «Тобола».

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29 комментариев

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AuroraBorealis
Ответ TresModiosVir
В КВН уже давно чемпионами становятся не из-за юмора
Увы, это правда
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TresModiosVir
Ответ AuroraBorealis
И это вряд ли 🫤 Не смешной он
В КВН уже давно чемпионами становятся не из-за юмора
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Wiktor Utkin
Ответ AAAARMEEC
Федотов слабый тренер! Слуцкий на две головы лучше него!
Конкретно, чем? У Слуцкого был состав лучший, на тот момент, в России. И, что? Последние места в вполне проходимых группах. Трус.
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TheSportNik
Ответ shishmen
Рубин на последней минуте забил третий гол, ничего себе слив! Слуцкий профнепригоден, он благодаря Гинеру что то выиграл. а в других клубах ничего не показал!
Ты состав сначала посмотри, какой Газзаев выпустил, а потом может поймешь, что такое слив и как он организуется.
Тоже был недоволен, но там кстати Локомотив лишился медалей и потом они же играя со Спартаком слили игру, это было ясно по Лоськову, который бегал с улыбкой на лице, хотя проигрывали Спартаку.
Красиво ЦСКА бортанули от лиги чемпионов, а нам тогда деньги очень были нужны.
Спасибо Леня, что ты их еще и на деньги развел, пусть там в пердиве грехи замаливает Рубин и подольше.
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jeckk
Как бы Тошич его не любил - врят ли. Вот в Тоболе может появится
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jeckk
Ответ M_Dave
В каком виде спорта? Да и в спорте ли вообще?
В КВН
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jeckk
Ответ TheSportNik
Ну нормальные болельщики всегда Слуцкого будут уважать и не его вина, что Гинер обанкротил клуб или вернее отжали клуб некоторые наши конкуренты, ведь в честной борьбе силенок не хватило победить ЦСКА. Хитрый Слуцкий понял, что в ЦСКА наступили тяжелые времена и ушел, но здесь все по честному. Что Рубин отправил в пердив, то только спасибо ,то только спасибо от болельщиков ЦСКА, так как помнится в 2012 году Бердыев , подлая душа в последнем матче нас выиграл 3:1 и мы не попали в лигу чемпионов, хотя Газзаев слил в 2003 году Рубину матч, чтоб те 3 место заняли. Так что спасибо Леня, что ты Рубин похоронил, как говорится рассчитался по полной за 2012 год.
Ааа! Вон оно чё! Лёню специально в Рубин отправили, чтоб он там акт мести провел....
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Roma10rio
Ответ Даниил Королёв
При всем уважении к Леониду Викторовичу, но он может работать только с топ составом.
Он вообще как тренер 0, только пародирует Лабоновского на скамейке
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AAAARMEEC
Федотов слабый тренер! Слуцкий на две головы лучше него!
+1
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shishmen
Ответ TheSportNik
Ну нормальные болельщики всегда Слуцкого будут уважать и не его вина, что Гинер обанкротил клуб или вернее отжали клуб некоторые наши конкуренты, ведь в честной борьбе силенок не хватило победить ЦСКА. Хитрый Слуцкий понял, что в ЦСКА наступили тяжелые времена и ушел, но здесь все по честному. Что Рубин отправил в пердив, то только спасибо ,то только спасибо от болельщиков ЦСКА, так как помнится в 2012 году Бердыев , подлая душа в последнем матче нас выиграл 3:1 и мы не попали в лигу чемпионов, хотя Газзаев слил в 2003 году Рубину матч, чтоб те 3 место заняли. Так что спасибо Леня, что ты Рубин похоронил, как говорится рассчитался по полной за 2012 год.
Рубин на последней минуте забил третий гол, ничего себе слив! Слуцкий профнепригоден, он благодаря Гинеру что то выиграл. а в других клубах ничего не показал!
+2
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+2
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AuroraBorealis
Ответ Faust Doc
Чемпионом премьер лиги КВН))
И это вряд ли 🫤 Не смешной он
0
-1
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Shuller18
Ответ Бартоломью
"..Не с топ, а просто с составом, который что-то умеет.. ------------------------------------" Очень удобная для тебя а главное актуальная на сегодняшний день оправдательная характеристика Слуцкого, ибо проверить сей тезис в нынешних реалиях, которые вызваны последствиями этапов карьеры Леонида, не представляется возможным ;-)
Он и в прайме карьеры был похож больше на Карло, а не на Моуринью, как его окрестили.
0
0
0
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TheSportNik
Ну нормальные болельщики всегда Слуцкого будут уважать и не его вина, что Гинер обанкротил клуб или вернее отжали клуб некоторые наши конкуренты, ведь в честной борьбе силенок не хватило победить ЦСКА.
Хитрый Слуцкий понял, что в ЦСКА наступили тяжелые времена и ушел, но здесь все по честному.
Что Рубин отправил в пердив, то только спасибо ,то только спасибо от болельщиков ЦСКА, так как помнится в 2012 году Бердыев , подлая душа в последнем матче нас выиграл 3:1 и мы не попали в лигу чемпионов, хотя Газзаев слил в 2003 году Рубину матч, чтоб те 3 место заняли.
Так что спасибо Леня, что ты Рубин похоронил, как говорится рассчитался по полной за 2012 год.
+4
-5
-1
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Тренерские конспекты Бормана
" И не через пару лет , а города раньше " - ( голос Масляков за кадром) все судьи пять баллов!
0
0
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encaro_one
Да вряд ли, и перезагрузиться в Израиле уже не сможет.
Абраму не до него.
0
-1
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Wiley Fox
В Газпроме давно на Слуцкого глаз положили типа

Кабинетные чемпионства Абрамовича за Олимпиаду в Сочи приписывать Бегемоту. Это ахаха
0
-6
-6
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Direct free kick
Ответ Shuller18
Не с топ, а просто с составом, который что-то умеет. Эдакий Анчелотти)
Разве что сын Анчелотти, который папке кофе приносит
+1
-1
0
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Бартоломью
Ответ Shuller18
Не с топ, а просто с составом, который что-то умеет. Эдакий Анчелотти)
"..Не с топ, а просто с составом, который что-то умеет..
------------------------------------"
Очень удобная для тебя а главное актуальная на сегодняшний день оправдательная характеристика Слуцкого, ибо проверить сей тезис в нынешних реалиях, которые вызваны последствиями этапов карьеры Леонида, не представляется возможным ;-)
+3
-1
+2
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wolf 100
на чемпионате болтунов возможно
+1
0
+1
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Valentin Kompaneytsev
Вряд ли Слуцкий оправдает надежды Тошича.
+7
0
+7
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Alex Miheev
Слуцкий сдулся
+1
-2
-1
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Shuller18
Ответ Даниил Королёв
При всем уважении к Леониду Викторовичу, но он может работать только с топ составом.
Не с топ, а просто с составом, который что-то умеет. Эдакий Анчелотти)
+14
-4
+10
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Злобный Конь
Согласен : надо возвращать ЛВС.
+3
-2
+1
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Faust Doc
Чемпионом премьер лиги КВН))
+9
-4
+5
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Spaten
Станет чемпионом и точка!
+3
0
+3
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