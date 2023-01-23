Где смотреть Барселона – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 25 января

Теги Барселона Реал Сосьедад Кубок Испании Футбол

В среду, 25 января, сыграют Барселона и Реал Сосьедад в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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