Где смотреть Барселона – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 25 января
В среду, 25 января, сыграют Барселона и Реал Сосьедад в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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