Экс-форвард «Ахмата» Понсе может перейти в «Акрон» из датского «Вайле»
Форвард «Вайле» Андрес Понсе может вернуться в Россию, где он выступал за «Ротор», «Ахмат» и «Анжи».
Трансфер 26-летнего венесуэльца согласовал «Акрон» из Мелбет Первой лиги, тольяттинцам осталось договориться с самим Понсе, сообщает Metaratings.ru.
«Вайле» по итогам прошлого сезона вылетел из Высшего дивизиона Дании, но сейчас лидирует в Первом. В 21 матче текущего сезона Понсе забил 5 голов во всех турнирах.
После 20 туров «Акрон» занимает в таблице Первой лиги 13-е место.
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