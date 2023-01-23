Экс-форвард «Ахмата» Понсе может перейти в «Акрон» из датского «Вайле»

Теги Вайле возможные трансферы Первая лига Д2 Дания Андрес Понсе Акрон Футбол

Форвард «Вайле» Андрес Понсе может вернуться в Россию, где он выступал за «Ротор», «Ахмат» и «Анжи».

Трансфер 26-летнего венесуэльца согласовал «Акрон» из Мелбет Первой лиги, тольяттинцам осталось договориться с самим Понсе, сообщает Metaratings.ru.

«Вайле» по итогам прошлого сезона вылетел из Высшего дивизиона Дании, но сейчас лидирует в Первом. В 21 матче текущего сезона Понсе забил 5 голов во всех турнирах.

После 20 туров «Акрон» занимает в таблице Первой лиги 13-е место.

3 комментария

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Bazhindas
Он точно нужен?? статистика для форварда ниочем
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Uef@
Что-то не понравилось венесуэльцу в "цивилизованной" Европе) Потянуло обратно в Россию)
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samarskij-kuzmich
А почему в тегах нет соперника Акрона по Пути регионов московского Торпедо? Для Торпедо новость тоже важная. Если Понсе окажется в Жигулёвске, то шансы Акрона победить Торпедо и выйти в следующий этап Пути регионов увеличатся.
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-9
+3
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