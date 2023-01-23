Экс-форвард «Ахмата» Понсе может перейти в «Акрон» из датского «Вайле»

Форвард «Вайле» может вернуться в Россию, где он выступал за «Ротор», «Ахмат» и «Анжи».

Трансфер 26-летнего венесуэльца согласовал «Акрон» из Мелбет Первой лиги, тольяттинцам осталось договориться с самим Понсе, сообщает Metaratings.ru.

« » по итогам прошлого сезона вылетел из Высшего дивизиона , но сейчас лидирует в Первом. В 21 матче текущего сезона Понсе забил 5 голов во всех турнирах.

После 20 туров « » занимает в таблице Первой лиги 13-е место.