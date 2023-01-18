Маррей отыграл матчбол у Берреттини, «Наполи» вылетел из Кубка Италии, гол вратаря в КХЛ, победа «Ливерпуля», миллиардер Рэтклифф хочет купить «МЮ» и другие новости

1. Новак Джокович разгромил Роберто Карбаллеса Баэну в 1-м круге Australian Open, а Энди Маррей отыграл матчбол у Маттео Берреттини.

Вероника Кудерметова прошла Марину Заневскую, а сразу несколько матчей не были сыграны: игру Дарьи Касаткиной и Варвары Грачевой перенесли на третий день, из-за дождя не состоялась и встреча Анастасии Потаповой и Слоун Стивенс, Оксана Селехметьева также пока не сыграла с Донной Векич.

2. «Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии, победив «Вулверхэмптон» в переигровке – 1:0. Харви Эллиотт забил единственный мяч.

3. КХЛ. ЦСКА победил СКА, «Торпедо» уступило московскому «Динамо», «Спартак» пропустил 7 голов от «Автомобилиста».

4. Яркий момент случился в одном из хоккейных матчей: вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов забросил шайбу в ворота «Торпедо» (6:4). Голкиперу удалось забить гол прямым броском второй раз в истории КХЛ – и впервые за 14 лет.

5. НХЛ. «Монреаль» обыграл «Виннипег», Дадонов сделал первый дубль в составе канадского клуба. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», Овечкин не забил, но отдал 2 передачи. «Нэшвилл» обыграл «Коламбус», победный гол на счету Тренина. Все результаты дня – здесь.

6. «Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе». Станислав Лоботка пробил мимо.

7. Клубы Бундеслиги предлагали Владимиру Писарскому сменить гражданство на украинское ради перехода, утверждает «Спорт-Экспресс». Форвард «Крыльев» отказался.

8. НБА. «Милуоки» без Янниса справился с «Торонто» и другие результаты.

9. Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально подтвердил интерес к покупке «Манчестер Юнайтед». Торги начнутся в следующем месяце.

10. Трансферные новости. Вингер сборной Украины Виктор Цыганков перешел в «Жирону». «Динамо» Киев получит 5 млн евро и 50% от перепродажи. «Боруссия» купила защитника «Униона» Рюэрсона за 5 млн евро.

«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова, «Локомотив» настаивает на 15 млн. Дзюба согласен на понижение зарплаты в «Торпедо», это единственный вариант игрока. «Челси» не купит Захаряна зимой, его трансфер не в приоритете. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

11. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию.

12. Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачетов были пересмотрены.

13. Губернатор Калужской области Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки гимнаста Ивана Куляка, отстраненного за букву Z.

14. Судьи засчитали гол экс-игрока «Спартака» Понсе «Кадису» из офсайда, проигнорировав просьбу лайнсмена посмотреть повтор. Клуб требует переиграть матч с «Эльче» с 81-й минуты.

15. Аяз Гулиев якобы предложил Спартаку Гогниеву «выйти раз на раз» на сборе «Химок», потому что игроку не понравились претензии тренера. Впрочем, сам футболист опроверг эту информацию.

Цитаты дня.

Судья Щетинин о жизни после 24 февраля: «Из-за акцента начинается: «Ооо, Раша, Путин». Все читают американские медиа, поэтому слышат больше негатива про Россию»

Чернышов о словах Шмурнова про Овечкина: «Псевдожурналист оскорбляет Великого российского спортсмена. Давить таких гадов надо»

Гус Хиддинк: «Украинские игроки слабее российских. Они по определению не сильнее»

Геннадий Орлов: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня»

Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»

Пирс Морган: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»