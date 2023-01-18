Дадонов впервые сделал дубль за «Монреаль», став 2-й звездой матча с «Виннипегом». Он прервал безголевую серию из 15 игр

Теги Монреаль Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Форвард «Монреаля» Евгений Дадонов забил два гола в матче с «Виннипегом» (4:1) и был признан второй звездой.

Россиянин впервые сделал дубль в составе «Канадиенс», за которых проводит дебютный сезон.

Дадонов прервал безголевую серию из 15 игр. Всего в 36 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (4+8) очков.

Сегодня за 15:19 (3:04 – в большинтве) у нападающего 6 бросков в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, полезность – «плюс 2».

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1 комментарий

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Никита Алексеевич
Надо продолжать в том же духе,а то кхл не за горами
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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