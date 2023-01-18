Дадонов впервые сделал дубль за «Монреаль», став 2-й звездой матча с «Виннипегом». Он прервал безголевую серию из 15 игр
Форвард «Монреаля» Евгений Дадонов забил два гола в матче с «Виннипегом» (4:1) и был признан второй звездой.
Россиянин впервые сделал дубль в составе «Канадиенс», за которых проводит дебютный сезон.
Дадонов прервал безголевую серию из 15 игр. Всего в 36 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (4+8) очков.
Сегодня за 15:19 (3:04 – в большинтве) у нападающего 6 бросков в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, полезность – «плюс 2».
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