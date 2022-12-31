«Величайший». «МЮ» поздравил Фергюсона с 81-летием

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего главного тренера команды Алекса Фергюсона с днем рождения.

«Величайший. С днем рождения, сэр Алекс❤️», – сказано в сообщении пресс-службы «МЮ».

Сегодня специалисту, возглавлявшему «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, исполнился 81 год.

Под его руководством «МЮ» 13 раз выиграл АПЛ, дважды взял Лигу чемпионов, 5 раз – Кубок Англии и 4 раза – Кубок английской лиги.

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17 комментариев

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Криптонит
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Повод чтобы подарить всей командой галстук
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Тэо 19
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Согласен, Фергюссон великий тренер, Фергюссон и Анчелотти два самых великих тренера 20 века, мог бы ещё им стать Дель Боске, если бы его просто не выгнали из Реала, или Зидан, или Моуриньо, если бы держал свой длинный язык во рту, ну а про лысого шарлатана Гвардиолу и говорить просто смешно, Месси, Хави и Иньеста тогда выиграли 2 раза ЛЧ ☝️ ...
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Неймар Каземиров
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Здоровья и долгих лет жизни! Надеюсь футболисты галстук не купили
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MURA
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Не знаю откуда у него такая харизма?
Стоит посмотреть на его в экран ТВ, да даже на фото на сайтах и у тебя мурашки по коже и улыбка на лице
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блин 81 год уже , время никого не желеет...... а вроде только вчера бэкхему бутсой в глаз зарядил))))
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Pixel 7 Pro.
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Ответ rigobersong
Отличный тренер умеющий подстраиваться под игроков разного поколения, читал 2 его биографии, действительно хороший человек, друг, отец, муж. Никогда некрасивых поступков не совершал:) А главное, за что я всегда буду уважать САФа он умел признавать свои поражения и восхищаться сопернком, если тот был действительно сильнее:)
Ты потом опять переобуешься и назовёшь его сизоносым физруком. ригоберка, ты предсказуем.
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инок
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Фергюсон великий тренер. Здоровья ему!
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Амир Ким
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Фергюсон это Месси среди тренеров
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mansur_axe
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Папа Карло величайший, а Ферги просто не имел конкуренции как оказалось.
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Vezdexodof
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Здоровья, гармонии,Сэр!
МЮ сегодня обязан побеждать.
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DolJun
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а пепка шарлатан сказал что он пересидел в мю) кто прав?)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Долгих лет
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sergen
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Здоровья сэру Алексу и долгих лет!
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rigobersong
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Отличный тренер умеющий подстраиваться под игроков разного поколения, читал 2 его биографии, действительно хороший человек, друг, отец, муж. Никогда некрасивых поступков не совершал:) А главное, за что я всегда буду уважать САФа он умел признавать свои поражения и восхищаться сопернком, если тот был действительно сильнее:)
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corazón blanco
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Ответ Ванька-Манька
Величайший, два раза без шансов отлетевший от Пепа в финале ЛЧ 😁
Это его делает менее великим? Спорт состоит из побед и поражений. И уж побед у Фергюсона будет побольше, чем поражений. Абсолютная легенда Юнайтед, да и мирового футбола.
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Ванька-Манька
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Величайший, два раза без шансов отлетевший от Пепа в финале ЛЧ 😁
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McGrowan
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Отличная дата!
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