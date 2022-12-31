«Величайший». «МЮ» поздравил Фергюсона с 81-летием

« » поздравил бывшего главного тренера команды с днем рождения.

«Величайший. С днем рождения, сэр Алекс❤️», – сказано в сообщении пресс-службы «МЮ».

Сегодня специалисту, возглавлявшему «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, исполнился 81 год.

Под его руководством «МЮ» 13 раз выиграл , дважды взял Лигу чемпионов, 5 раз – Кубок Англии и 4 раза – Кубок английской лиги.

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