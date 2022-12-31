«Величайший». «МЮ» поздравил Фергюсона с 81-летием
«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего главного тренера команды Алекса Фергюсона с днем рождения.
«Величайший. С днем рождения, сэр Алекс❤️», – сказано в сообщении пресс-службы «МЮ».
Сегодня специалисту, возглавлявшему «Юнайтед» с 1986 по 2013 год, исполнился 81 год.
Под его руководством «МЮ» 13 раз выиграл АПЛ, дважды взял Лигу чемпионов, 5 раз – Кубок Англии и 4 раза – Кубок английской лиги.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Стоит посмотреть на его в экран ТВ, да даже на фото на сайтах и у тебя мурашки по коже и улыбка на лице
МЮ сегодня обязан побеждать.