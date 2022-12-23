Каррагер об интервью Роналду: «Он не из тех, кто о чем-либо жалеет. Разве что в глубине души»

Экс-защитник «Ливерпуля» прокомментировал интервью .

«Я посмотрел полную версию только несколько дней назад.

Честно говоря, я не думаю, что он из тех парней, которые о чем-то жалеют – или жалеют слишком уж сильно. По нему точно не скажешь. Разве что где-то в глубине души.

Думаю, его мог задеть перевод в запас сборной . Он может ошибаться, он не сверхчеловек, но один из величайших игроков всех времен, особенный», – сказал Каррагер в интервью The Diary of a CEO.

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