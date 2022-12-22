Каррагер о Роналду: «Поразительная сила духа, восхищаюсь ею. «Ты хорош, но не как Месси» – вот с чем он всегда сталкивался»

Экс-защитник «Ливерпуля» отметил достоинства форварда .

«Я не отношусь к большим фанатам Роналду, это, думаю, очевидно. И дело не в его футбольных навыках. Но вообще-то я восхищаюсь силой его духа. Считаю ее поразительной.

Он один из самых сильных игроков в ментальном плане, это наблюдалось на протяжении всей его прекрасной карьеры – при том, что у него на плече всегда сидел Месси. У него никогда не было возможности расслабиться и сказать, что он лучший. «Да, ты хорош, но не настолько, насколько хорош Месси» – вот с чем он всегда сталкивался», – заявил Каррагер в подкасте The Diary of a CEO.