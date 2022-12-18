Скалони заплакал, говоря о победе на ЧМ: «Родители научили меня не сдаваться – надеюсь, они это видят. До сих пор не осознаем, что сделали»

прокомментировал победу сборной Аргентины в финале .

«Альбиселесте» обыграли сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

«Я думаю, мы все еще не осознаем этого. Это момент, которым нужно искренне наслаждаться. Мы живем этим, мы проходили и через хорошее, и через плохое. Мы привыкли к таким вещам. Быть на вершине, как сейчас – невероятное удовольствие, это нечто уникальное.

Я знаю, что многие говорят о семье. Но для меня... Не знаю, видит ли меня мой отец, но я думаю, что да. И моя мама... Они научили меня, что нужно никогда не сдаваться, но всегда идти вперед. Сегодня это принесло свои плоды», – сказал главный тренер сборной , не сдерживая слез.

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