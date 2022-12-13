Артета о трансферах «Арсенала»: «Очень активно изучаем возможности. Постараемся подписать игроков, которые усилят команду»

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Микель Артета заявил об активном поиске усиления для «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

«Мы в поисках. Очень активно изучаем возможности.

Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», – сказал главный тренер лондонского клуба.

«Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 37 очков в 14 матчах.

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