Артета о трансферах «Арсенала»: «Очень активно изучаем возможности. Постараемся подписать игроков, которые усилят команду»

заявил об активном поиске усиления для «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

«Мы в поисках. Очень активно изучаем возможности.

Если нам удастся найти игроков, которые смогут усилить команду, то постараемся их подписать», – сказал главный тренер лондонского клуба.

занимает первое место в таблице , набрав 37 очков в 14 матчах.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ