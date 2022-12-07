Фридель о Тернере в «Арсенале»: «Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Если не получит шанса, стоит поискать другой клуб»

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Брэд Фридель высказался о вратаре «Арсенала» Мэтте Тернере.

«Если «Челси» не сделает Кристиана Пулишича основным игроком, то, я думаю, ему следует перейти в другой клуб, потому что он достаточно хорош, чтобы играть. То же самое могу сказать и про Мэтта Тернера: он не должен сидеть на скамейке запасных «Арсенала».

Я не говорю, что Микель Артета должен ставить его в стартовый состав вместо Аарона Рэмсдейла. Я просто хочу сказать, что он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке, поэтому ему следует перейти в другой клуб. Мэтт Тернер произвел на меня впечатление. Он достаточно хорош, чтобы быть номером один в клубе Премьер-лиги», – сказал бывший вратарь сборной США в интервью Online Casino.

Мэтт Тернер перешел в «Арсенал» летом 2022 года и провел 4 матча в Лиге Европы. На ЧМ-2022 голкипер принял участие во всех 4 матчах сборной США.

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