«Спартаку» интересен защитник сборной Чили Диас. Предложение «Ривер Плейту» могут сделать в ближайшие дни

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Пауло Диас Футбол

«Спартаку» интересен защитник сборной Чили Пауло Диас.

По данным TNT Sports, российский клуб проявляет интерес к футболисту «Ривер Плейта».

Как пишет Minuto Deportes, «Спартак» может сделать предложение о трансфере игрока уже в ближайшие дни.

Статистику Диаса, у которого 39 матчей за сборную Чили, можно изучить здесь.

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