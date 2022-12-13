«Спартаку» интересен защитник сборной Чили Диас. Предложение «Ривер Плейту» могут сделать в ближайшие дни
«Спартаку» интересен защитник сборной Чили Пауло Диас.
По данным TNT Sports, российский клуб проявляет интерес к футболисту «Ривер Плейта».
Как пишет Minuto Deportes, «Спартак» может сделать предложение о трансфере игрока уже в ближайшие дни.
Статистику Диаса, у которого 39 матчей за сборную Чили, можно изучить здесь.
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