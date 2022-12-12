Гризманн в перерыве матча с Англией: «Мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить»
Антуан Гризманн произнес мотивационную речь в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией (2:1).
После первого тайма сборная Франции вела 1:0, но форвард «трехцветных» все равно призвал партнеров улучшить игру.
«Возможно, мы больше никогда не сыграем за выход в полуфинал чемпионата мира. Мы все хотим победить.
Ребята, мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить», – сказал Гризманн.
Победа Франции над Англией была бы немыслима без Гризманна. Даже Брэд Питт кайфует от его игры
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии