Гризманн в перерыве матча с Англией: «Мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить»

произнес мотивационную речь в перерыве матча 1/4 финала с Англией (2:1).

После первого тайма сборная вела 1:0, но форвард «трехцветных» все равно призвал партнеров улучшить игру.

«Возможно, мы больше никогда не сыграем за выход в полуфинал чемпионата мира. Мы все хотим победить.

Ребята, мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить», – сказал Гризманн.

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