Нидерланды — Аргентина — 2:2 (пен. 3:4), обзор матча Чемпионата мира по футболу 09.12.2022

Четвертьфинальный поединок между сборными Нидерландов и Аргентины состоялся 9 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе. Он привлек огромное внимание поклонников футбола. Сборная Нидерландов в группе показала далеко не самую захватывающую игру, но уверенно дошла до четвертьфинала. Команда Аргентины и вовсе проиграла первый матч сборной Саудовской Аравии, но в дальнейшем повода для критики не давала. Букмекеры перед игрой отдавали небольшое преимущество аргентинцам.

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Они и начали матч активнее, проведя на первых минутах несколько неплохих атак, но до голевых моментов не дошло. Футболисты сборной Нидерландов старались контролировать каждую атаку соперника и лишь на 16-й минуте попытались провести свою, но до удара дело не довели. Как только показалось, что оранжевые перехватывают инициативу, Лионель Месси нанес удар с 23-х метров, но мяч улетел намного выше ворот. Ответ мог быть более опасным, но и Стевен Бергвейн пробил мимо цели. На 33-й минуте мы увидели еще один удар по воротам в этом матче, но Де Пауль пробил точно в руки голкипера Нолперта. А спустя пару минут свой гений продемонстрировал Месси. Пас вразрез в штрафную сборной Нидерландов на Науэля Молину, игра на опережение, и счет был открыт. Все, что смогли подопечные ван Гала создать в ответ, только заработать несколько перспективных штрафных, но ни один навес успеха не принес.

В перерыве Луи ван Гал сделал двойную замену, его команде нужно было атаковать, но аргентинцы были к этому готовы. По крайней мере в первые минуты второго тайма они ничего не позволяли сопернику создать у своих ворот, а сами пытались контратаковать при любой возможности. До середины тайма ничего интересного на поле не происходило, разве что можно вспомнить штрафной Лионеля Месси, который он сам заработал и пробил, но чуть выше перекладины. К 70-й минуте матча мы увидели довольно красноречивую статистику. У сборной Нидерландов на счету был один удар по воротам и ноль в створ против семи у аргентинцев по воротам и шести в створ.Тут же Маркос Акунья, с которым неаккуратно в штрафной обошелся Дензел Думфрис, заработал пенальти. К точке подошел Месси и оказался точен. Задача для оранжевых стала еще более трудной. Если до этого у них не было шансов, то при счете 0 : 2 спасти игру было еще сложнее. Но они это сделали. На 83-й минуте на подачу с правого фланга откликнулся вышедший на замену Ваут Вегорст и головой срезал мяч в ворота аргентинцев. Последние минуты основного времени матча запомнятся стычкой чуть ли не стенка на стенку, нервами, добавленными десятью минутами и великолепно разыгранным штрафным оранжевых, после которого Вегорст оформил дубль. И во втором четвертьфинальном матче понадобилось дополнительное время.

С первых минут овертайма аргентинцы завладели инициативой. Месси нужно было что-то снова создавать, но в первые 15 минут ничего не придумывалось, кроме подачи со штрафного, которую не смогли замкнуть партнеры. Во вторые 15 минут голевой момент создали аргентинцы. Лаутаро Мартинес бил с десяти метров без помех, но попал в ван Дейка. Тут же последовали еще несколько опасных ударов, но тщетно. А в завершении альбиселесте еще и попали в штангу, но все равно команды ждала серия пенальти, где судьба улыбнулась аргентинцам.

Видеообзор матча Нидерланды — Аргентина