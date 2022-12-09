«Сан-Паулу» сможет выкупить Педриньо у «Локо» за 4 млн евро

Стало известно, за сколько сможет выкупить Педриньо у «Локомотива».

По данным Globo Esporte, бразильский клуб сможет приобрести 23-летнего вингера по истечении срока аренды за 4 млн евро.

Сообщалось, что «Локомотив» купил бразильца у «Ред Булл Брагантино» за 3,5 млн евро.

Педриньо провел 6 матчей за «Локо» в Мир . В матче Фонбет Кубка России против «Химок» (5:0) он сделал покер – это его единственные результативные действия в составе «Локомотива».

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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