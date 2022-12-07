Винисиус: «Неймар всегда был моим кумиром. Даст Бог, он принесет Бразилии шестой Кубок мира»

Винисиус назвал своим кумиром.

«[Играть с Неймаром – это] сбывшаяся мечта. Я следил за всей его карьерой. Он всегда был моим главным кумиром. И я хотел делать на поле то, что и он. Со временем Неймар стал моим другом, а сегодня он мне как брат, который дает много советов.

Перед каждой игрой он снимает все давление с меня и других молодых игроков: Рафиньи, Пакета, Ришарлисона... Он берет его на себя. Неймар может положиться на нас. Играть с ним – это мечта, которая дается не каждому. Он наш лучший игрок, кумир большинства здесь.

Все бразильцы мечтали играть за сборную и на чемпионате мира. Мне повезло играть с моим кумиром, который оказывает мне поддержку.

Важно следовать его пути, потому что он близок к рекорду Пеле по голам. И, даст Бог, принесет нам шестой Кубок мира», – сказал хавбек сборной и .

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