РФС о назначении Казарцева на матч «Спартака» впервые за 2 года: «Прошло достаточно времени, накал ушел»

РФС объяснил назначение судьи на матч «Спартак» – в 12-м туре Мир .

Казарцев не работал на играх красно-белых более двух лет. В последний раз он судил матч в августе 2020 года – тогда в игре с (2:2) он допустил ошибки и был временно отстранен.

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр.

У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву.

Какие ему матчи судить, если не матч 4-й и 11-й команд?» – заявил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.