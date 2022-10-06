РФС о назначении Казарцева на матч «Спартака» впервые за 2 года: «Прошло достаточно времени, накал ушел»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия РФС судьи Василий Казарцев Чемпионат.com Павел Каманцев Футбол

РФС объяснил назначение судьи Василия Казарцева на матч «Спартак» – «Крылья Советов» в 12-м туре Мир РПЛ.

Казарцев не работал на играх красно-белых более двух лет. В последний раз он судил матч «Спартака» в августе 2020 года – тогда в игре с «Сочи» (2:2) он допустил ошибки и был временно отстранен.

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушел. Василий в хорошей форме, опытный арбитр.

У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву.

Какие ему матчи судить, если не матч 4-й и 11-й команд?» – заявил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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