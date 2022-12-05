Зелиньски про 1:3 с Францией: «Польша смотрелась лучше, чем в предыдущих матчах. Можно гордиться выходом из группы спустя 36 лет»

прокомментировал выступление сборной Польши на .

«Я рад, что мы смотрелись лучше, чем в предыдущих матчах. Сегодня у нас было больше свободы, творчества, движения вперед. Благодаря этому мы создали больше моментов, играли так, как и хотели.

Упущенный момент в первом тайме? Жаль, что так вышло. Я увидел троих французов возле ворот, сильно пробил, но, к сожалению, мяч попал в одного из них. Было бы интересно, если бы я забил. Но я все равно считаю, что мы провели хороший матч против чемпионов мира.

Сегодня мы играли лучше, не терялись. Против Аргентины мы все время теряли мяч и не могли выйти со своей половины поля. У нас были моменты, но мы не смогли этим воспользоваться. сегодня нам это удалось. Мы могли побороться за что-то большее, у нас были моменты. Жаль, что турнир для нас уже заканчивается, но выходом из группы спустя 36 лет можно гордиться», – сказал полузащитник «Наполи» и сборной Польши.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная уступила сборной со счетом 1:3. Команда сыграла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

Президент Польского футбольного союза: «ЧМ для нас окончен, но мы уходим с высоко поднятой головой. Первый за 36 лет выход из группы – это успех»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ