Камерун — Бразилия — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 02.12.2022

В заключительном туре группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Камеруна с минимальным счетом обыграла Бразилию. Автором единственного мяча стал Венсан Абубакар.

Сборная Бразилии гарантировала себе выход из группы еще во втором туре и на матч с Камеруном могла себе позволить выставить не основной состав. Тренер латиноамериканской команды Тите, дабы избежать травм и дисквалификаций перед плей-офф, этой возможностью воспользовался. В том числе на поле появился и 39-летний ветеран Дани Алвес, став самым возрастным бразильцем в истории на Чемпионатах мира.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Камерун в свою очередь в первых двух матчах набрал одно очко и располагался на последнем месте, однако при благоприятном для себя исходе параллельно проходящего матча Сербия — Швейцария мог раасчитывать на выход в ⅛ Чемпионата мира. Правда, для этого ему самому нужно было непременно победить Бразилию, у которой и второй состав очень силен.

Первые минуты матча это и показали — бразильцы создали несколько острых моментов, а правый защитник Камеруна Нуу Толо очень быстро был посажен на желтую карточку.

Первый по-настоящему опасный момент в матче случился на 14-й минуте — Габриэл Мартинелли выпрыгнул выше всех после подачи в штрафную и пробил головой, но вратарь камерунцев Девис Эпасси свою команду выручил.

Мартинелли и дальше был едва ли не самым активным в своей команде, а сама Бразилия сильно превосходила соперника по игре. Преимущество бразильцев вылилось еще в несколько предупреждений для камерунцев и в пару голевых моментов, но до перерыва распечатать ворота Эпасси одним из фаворитов мирового первенства так и не удалось.

Более того, на последней минуте мог забивать Камерун, когда Бриана Мбемо, которой очень похож внешне на Леброна Джеймса, головой пробивал по воротам, но Эдерсон был начеку.

В другом матче в группе сербы и швейцарцы играли вничью и этот результат давал шанс камерунцам, поэтому именно они первым создали момент после перерыва — Венсан Абубакар ворвался в штрафную с правого фланга и пытался попасть в дальний угол, но мяч и сетку разделили какие-то сантиметры.

Однако затем бразильцы вернули мяч под свой контроль и снова стали тревожить Эпасси. Сначала камерунского вратаря попробовали пробить Мартинелли, Милитао и Антони, а на 58-й минуте Эпасси, стараясь в очередной раз спасти свою команду, ударился об штангу. Ушиб казался очень болезненным, но голкипер остался в игре.

Это была хорошая новость для Камеруна, потому что Эпасси в этот вечер был очень хорош и продолжил спасать свою команду.

За десять минут до конца основного времени Камерун решил вспомнить об атаке: сначала Эдерсона проверил Оливье Нтчам, но вратарь бразильцев был начеку, а затем Абубакар пробивал с угла штрафной, но удалось заработать лишь угловой.

На последних минутах бразильцы слишком увлеклись атакой, и пропустили разящий выпад африканской сборной, который привел к голу. Его автором стал Абубакар, который в штрафной площади выиграл позицию у Милитао и прицельно пробил головой. После забитого мяча камерунец так бурно праздновал, что получил второе предупреждение в матче и покинул поле раньше времени.

Одержав победу, Камерун сумел громко хлопнуть дверью, но закончил свое выступление в Катаре. В плей-офф из этой группы вышли Бразилия и Швейцария, которые сыграют с Южной Кореей и Португалией соответственно.

Видеообзор матча Камерун — Бразилия