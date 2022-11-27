Бельгия — Марокко — 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022

В рамках Чемпионата мира по футболу 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе состоялся матч команд группы F сборных Бельгии и Марокко.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

По сравнению с первым матчам против команды Канады тренер бельгийцев Роберто Мартинес сделал четыре перестановки в составе. Наставник сборной Марокко Валид Реграги выставил тот же состав, что и на матч с хорватами. Правда, перед самым началом первого тайма пришлось менять основного вратаря.

Команды начали игру активно, на высоких скоростях и взаимных атаках. Уже на 5-й минуте возник первый опасный момент у ворот сборной Марокко. Эден Азар проникающим пасом в штрафную вывел Миши Батшуайи один на один с вратарем, но забить нападающему не удалось. «Красные дьяволы» сразу после этого завладели преимуществом, обложили ворота марокканцев угловыми и штрафными ударами, но к результату это не привело. В свою очередь игроки сборной Марокко отвечали контратаками. Хороший удар по воротам Тибо Куртуа на 35-й минуте нанес Ашраф Хакими. Не менее опасно в ответ пробил Кевин де Брюйне. Уже в добавленное арбитром время Хаким Зиеш заработал штрафной, мощно пробил и поразил ворота бельгийцев, вот только радость была недолгой. Арбитр зафиксировал положение вне игры у одного из игроков сборной Марокко. По итогам первого тайма у бельгийцев было двукратное преимущество по владению и ударам, но счет так и не был открыт.

Второй тайм начался так же активно, как и первый. Игра стала носить открытый характер. На 50-й минута удар Хакима Зиеша отразил Тибо Куртуа. Через две минуты таким же ударом по воротам марокканцев ответил Эден Азар, и вратарь тоже оказался на месте. На 57-й минуте опасно пробил Софьян Буфаль, мимо. На 60-й минуте Мартинес произвел первые замены, выпустив на поле Дриса Мертенса и Юри Тилеманса, а марокканцы заиграли смелее, применяя активный прессинг. Уже бельгийцы контратаковали, и на 65-й минуте по воротам сборной Марокко пробил Дрис Мертенс, голкипер оказался на месте. На 73-й минуте, вышедший на замену Абдельхамид Сабири, повторил трюк Хакима Зиеша и со штрафного закрутил мяч в ворота Куртуа. На этот раз гол был засчитан. На 82-й минуте мог сравнивать счет Ян Вертонген, но после его удара головой мяч немного разминулся со стойкой ворот. Бельгийцы попытались устроить осаду ворот соперника, но пропустили контратаку, в которой на второй добавленной минуте Закария Абухляль забил второй мяч. Сборная Марокко с четырьмя очками выходит в лидеры группы F.

Видеообзор матча Бельгия — Марокко