Марокко — Хорватия — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

Матч между сборными Марокко и Хорватии в группе F завершился без забитых голов. Ничья со счетом 0:0 стала третьей на этом Чемпионате мира.

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В первом тайме ритм игры был относительно невысоким: опасные моменты были у обеих команд, хотя преимущество было у марокканской команды, проводившей больше интересных атак.

В начале второго тайма команды обменялись острыми атаками, однако темп игры затем снова спал. Из-за травмы марокканцы вынуждены были заменить защитника Нуссаира Мазрауи.

К середине второго тайма болельщики начали освистывать игроков обеих команд, будучи недовольными отсутствием голов, но ни Марокко, ни Хорватия голевых моментов не создали.

Видеообзор матча Марокко – Хорватия