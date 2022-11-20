Ричардс о Кейне: «Долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом» – ошибка. В «Ливерпуле», «Ман Сити», «ПСЖ» или «Баварии» он мог бы выигрывать трофеи»

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Майка Ричардс высказался о форварде сборной Англии Харри Кейне.

«Что еще сказать о «Капитане Фантастика»? Он просто обалденный. Но подписав долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом», он совершил ошибку.

В «Ливерпуле», «Ман Сити», «ПСЖ» или «Баварии» он мог бы выигрывать трофеи. Он этого заслуживает», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Соглашение 29-летнего Кейна со «шпорами» рассчитано до июня 2024 года.

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