Патрис Эвра: «Роналду воспользуется шансом показать на ЧМ, что он лучший игрок в мире. Португалия может удивить, у них есть злой Криштиану»

считает, что проявит себя на ЧМ-2022.

«Для Роналду сейчас наступил очень тяжелый момент. Многие критикуют его за его поведение, но, в конце концов, все мы люди. Не пытаюсь никого защищать, но иногда, когда тебе больно, ты можешь совершать ошибки.

Думаю, Криштиану воспользуется шансом показать [на ЧМ-2022 в Катаре], что он лучший игрок в мире. В последнем матче его освистывали собственные болельщики, так что ему очень больно. Он уже выиграл что-то со своей страной, но, уверен, этот турнир будет для него особенным.

Он должен думать о команде, у них сильный состав. Думаю, может удивить некоторых людей. У них сейчас злой Криштиану Роналду. Злой до побед, до голов и потому, что хочет показать, кто лучший игрок в мире.

Надеюсь, это не повлияет на команду. Это может быть его последний чемпионат мира, а учитывая все, что происходит с , я уверен, что он не может дождаться начала. В мыслях он уже тренируется и готовится», – сказал бывший защитник «МЮ».