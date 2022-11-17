«Зенит» забил 400-й и 401-й голы при Семаке. До рекорда Морозова – 19 мячей
«Зенит» забил 400-й и 401-й голы при главном тренере Сергее Семаке.
Это случилось в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).
Семак стал вторым после Юрия Морозова тренером в истории сине-бело-голубых, достигшим отметки 400 мячей.
Для этого ему потребовалось рекордно малое число матчей – 192. У Морозова на это ушло 306 игр.
Всего при Морозове «Зенит» забил 420 голов (в 323 матчах), и это лучший результат в истории клуба.
В топ-5 также входят Павел Садырин (378 мячей в 262 играх), Лучано Спаллетти (325, 184) и Властимил Петржела (245, 145).
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
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