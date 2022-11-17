«Зенит» забил 400-й и 401-й голы при Семаке. До рекорда Морозова – 19 мячей

«Зенит» забил 400-й и 401-й голы при главном тренере .

Это случилось в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).

Семак стал вторым после тренером в истории сине-бело-голубых, достигшим отметки 400 мячей.

Для этого ему потребовалось рекордно малое число матчей – 192. У Морозова на это ушло 306 игр.

Всего при Морозове «Зенит» забил 420 голов (в 323 матчах), и это лучший результат в истории клуба.

В топ-5 также входят Павел Садырин (378 мячей в 262 играх), Лучано Спаллетти (325, 184) и Властимил Петржела (245, 145).

Семак возглавляет с 2018 года.