Football Leaks: Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит «ПСЖ». Платини помог это устроить

Экс-президент Франции Николя Саркози мог помочь Катару победить в голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира-2022, сообщает Get French Football News‏ со ссылкой на .

По информации источника, глава Франции в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

Саркози попросил купить футбольный клуб и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports).

В обмен на это, французский лидер пообещал, что поручит Мишелю Платини, занимавшему на тот момент пост главы УЕФА, помочь организовать поддержку кандидатуры Катара на выборах .

Напомним, что Катар получил право провести чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя заявки США, Австралии, Японии и Южной Кореи. Из-за сильной жары турнир пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

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