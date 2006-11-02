Football Leaks: Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит «ПСЖ». Платини помог это устроить

Экс-президент Франции Николя Саркози мог помочь Катару победить в голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира-2022, сообщает Get French Football News со ссылкой на Football Leaks.
По информации источника, глава Франции в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
Саркози попросил купить футбольный клуб «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports).
В обмен на это, французский лидер пообещал, что поручит Мишелю Платини, занимавшему на тот момент пост главы УЕФА, помочь организовать поддержку кандидатуры Катара на выборах ЧМ-2022.
Напомним, что Катар получил право провести чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя заявки США, Австралии, Японии и Южной Кореи. Из-за сильной жары турнир пройдет с ноября по декабрь 2022 года.
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