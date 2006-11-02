Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Football Leaks: Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит «ПСЖ». Платини помог это устроить

    Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Мишель Платини Николя Саркози ЧМ-2022 политика Football Leaks Футбол

    Экс-президент Франции Николя Саркози мог помочь Катару победить в голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира-2022, сообщает Get French Football News‏ со ссылкой на Football Leaks.

    По информации источника, глава Франции в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

    Саркози попросил купить футбольный клуб «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports). 

    В обмен на это, французский лидер пообещал, что поручит Мишелю Платини, занимавшему на тот момент пост главы УЕФА, помочь организовать поддержку кандидатуры Катара на выборах ЧМ-2022.

    Напомним, что Катар получил право провести чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя заявки США, Австралии, Японии и Южной Кореи. Из-за сильной жары турнир пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

    На стройках ЧМ в Катаре погибло более 1200 человек. Как это вообще?

    30 вопросов про Катар перед ЧМ-2022: алкоголь, жара и девушки

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться