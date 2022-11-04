Ван Дейк о росте Лисандро: «В Англии всем всегда есть что сказать о любом человеке! Он был невероятен против «Ливерпуля»

Вирджил ван Дейк высказался о росте защитника «Ман Юнайтед» .

Рост центрального защитника, пополнившего состав «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, – 175 сантиметров. Он самый низкий игрок АПЛ на этой позиции.

«Если ты чуть выше, это может помочь, но в некоторых аспектах это вредит. Я думаю, против «Ливерпуля» он сыграл просто невероятно. Это хороший трансфер для «Манчестер Юнайтед» – очень страстный игрок, который хорош на мяче. Могу сказать о нем только хорошее.

Я уважаю то, чего добился Мартинес. Надеюсь, он будет хорошо играть за «МЮ», но успеха я ему не пожелаю! (улыбается)

Думаю, в Англии всем всегда есть что сказать о любом человеке! Все в порядке, это не изменить. Но он уже выдал много хороших матчей. Лисандро даже не стоит думать об этом», – сказал защитник .

24-летний Мартинес перешел в из «Аякса» за 57,37+10 млн евро. В этом сезоне он сыграл 18 матчей за клуб.

Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?