Тоттенхэм Хотспур — Ливерпуль прогноз на матч 6 ноября АПЛ, прогноз на футбольный матч

Один из двух центральных матчей 15 тура английской Премьер-лиги в Лондоне помимо пары «Челси» — «Арсенал». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в этом сезоне будто поменялись местами. «Шпоры» долгое время были претендентами на четверку сильнейших команд Англии. В прошлом году смогли занять четвертое лигочемпионское место, а в этом по-прежнему находятся в лидерах. Мерсисайдцы, напротив, несколько лет подряд бились за звание чемпионов, становились ими, а теперь сдали позиции и сильно отстали от лидирующей тройки. Зато на европейской арене у «Ливерпуля» все хорошо, команда вышла из своей группы Лиги Чемпионов, чего не скажешь о «Тоттенхэме». Ему предстоит в последнем туре побороться за выход в плей-офф. Матчи следуют друг за другом, и каждый из них важен. Нас ждет очень интересный поединок на Тоттенхэм Стэдиум, начало матча в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

«Тоттенхэм Хотспур»

В прошлом году в команду пришел новый главный тренер Антонио Конте и сразу же вывел клуб в Лигу Чемпионов. Дальше — больше. Новый сезон «Тоттенхэм» начал победной поступью, лишь немногим уступая лондонскому «Арсеналу». Многие сразу вспомнили тот факт, что Конте часто приводил свои команды к чемпионству именно во втором сезоне. Все могло бы, наверное, так и продолжаться, но во второй половине октября последовало сразу два поражения подряд. Сначала в гостях от «Манчестер Юнайтед» при подавляющем преимуществе хозяев, а затем на своем поле от «Ньюкасла». И вот уже увеличилось отставание от первого места. Матч с «Борнмутом» добавил седых волос болельщикам. Победу удалось вырвать на второй добавленной минуте. В Лиге Чемпионов обидная ничья со «Спортингом» на своем поле поставила вопрос об участии «шпор» в плей-офф Лиги Чемпионов, нужно обыгрывать в гостях марсельский «Олимпик». При этом еще недавно руководство клуба заявило о намерении предложить Конте долгосрочный контракт, и тут же последовали неудачи. Вот каковы последние результаты команды.

АПЛ. 29.10.2022, «Борнмут» — «Тоттенхэм» — 2 : 3

— 2 : Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Тоттенхэм» — «Спортинг» — 1 : 1

АПЛ. 23.10.2022, «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 19.10.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2 : 0

— «Тоттенхэм» — : 0 АПЛ. 15.10.2022, «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 2 : 0

Факты и цифры

В этом сезоне из шести матчей, проведенных на своем поле «Тоттенхэм» добился 5 побед и потерпел одно поражение.

Лучший бомбардир команды нападающий Харри Кейн с 10 забитыми мячами, второй показатель в Премьер-лиге после Эрлинга Холанда

На счету Ивана Перишича 4 голевые передачи, лучший показатель в команде

Самый недисциплинированный Эмерсон: 1 удаление и 1 предупреждение

«Ливерпуль»

Глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что мерсисайдцы находятся в кризисе. На старте потеряно много очков, главный тренер Юрген Клопп заявил, что за чемпионское звание побороться уже не получится. Но две-три победы подряд, и «Ливерпуль» мог бы оказаться в деле, если бы в очередной раз не сел в лужу. Случилось это в минувшем туре с аутсайдером «Лидсом». Теперь нужно обыгрывать на выезде «Тоттенхэм», что может придать игрокам дополнительные силы. Тем более, что матчи Лиги Чемпионов показывают, что у «Ливерпуля» в целом все в порядке. Да, можно сетовать на уход системообразующего игрока в атаке Садио Мане. Да, еще не до конца нашел общий язык с партнерами взятый на его место Дарвин Нуньес. Да, случаются необъяснимые провалы в обороне, которых не было в прошлом году. Но команда все равно управляема, стоит только отладить этот механизм, и мы увидим прежний «Ливерпуль». Еще один фактор — перерыв на чемпионат мира по футболу. Стоит предположить, что после него расклад сил может несколько измениться. Перед вами результаты последних пяти матчей команды.

АПЛ. 29.10.2022, «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Аякс» — «Ливерпуль» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 22.10.2022, «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» — 1 : 0

— «Ливерпуль» — : 0 АПЛ. 19.10.2022, «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 АПЛ. 16.10.2022, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

Факты и цифры

Из пяти матчей на выезде в этом году «Ливерпуль» 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения

Роберто Фирмино лучший бомбардир команды с 6 голами

Среди ассистентов на первой строчке Мохамед Салах с 4 голевыми передачами

Дарвин Нуньес был однажды удален с поля, он самый недисциплинированный в команде игрок

Прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

Команды провели на двоих в различных турнирах ровно 180 матчей. Впервые они сыграли в далеком 1909 году. «Тоттенхэм» одержал в нем минимальную победу на своем поле, но с тех пор «Ливерпуль» с лихвой реваншировался.

Победы «Тоттенхэма» — 48

Победы «Ливерпуля» — 86

Ничьи — 46

Самая крупная победа «Тоттенхэма» — 7 : 2

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 7 : 0

Если взять отрезок с 2013 года, то команды сыграли между собой 19 раз. На счету «Тоттенхэма» за это время лишь одна победа со счетом 4 : 1, которая случилась в 2017 году на своем поле, а вот итоги последних пяти игр:

АПЛ. 07.05.2022, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 1 : 1

АПЛ. 19.12.2021, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 2 : 2

АПЛ. 28.01.2021, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 1 : 3

— 1 : АПЛ. 16.12.2020, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 2 : 1

— «Тоттенхэм» — : 1 АПЛ. 11.01.2020, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0 : 1

То ли учитывая статистику встреч этих команд в Лондоне, то ли понимая, что «Ливерпулю» отступать некуда, букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Коэффициенты «Лиги Ставок» на этот матч распределились следующим образом:

Победа «Тоттенхэма» — 2,90

Победа «Ливерпуля» — 2,38

Ничья — 3,65

Очередное поражение «Ливерпуля» может поставить под вопрос участие команды в еврокубках на будущий год. Поэтому они выложатся полностью и одержат победу с преимуществом в один мяч.

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Где смотреть матч Тоттенхэм – Ливерпуль