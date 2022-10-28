«Ференцварош», «Бетис» и «Фрайбург» выиграли группы в ЛЕ, «МЮ», ПСВ и «Юнион» вышли в следующий раунд

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Ряд участников Лиги Европы обеспечил себе выход из группы по итогам 5-го тура.

ПСВ, обыграв «Арсенал» (2:0), гарантировал себе второе место в группе А и имеет шансы занять первое в последнем туре. У эйндховенцев 10 очков, у лондонцев – 12.

«Бетис» обеспечил себе первое место в группе С, победив «Лудогорец» (1:0). У испанской команды 13 очков.

«Юнион», одолев «Мальме» (2:0), вышел в 1/8 финала ЛЕ с первого места группы D. Бельгийский клуб имеет на счету 13 баллов.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками обеспечил себе минимум второе место в группе Е, разгромив «Шериф» (3:0). Отставание от «Сосьедада» – 3 балла.

«Фрайбург» гарантировал себе первую строчку в группе G, сыграв вничью с «Олимпиакосом» (1:1). У него 13 очков.

«Ференцварош» обеспечил себе высшую позицию в группе H после ничьей с «Монако» (1:1). У него 10 очков.

Напомним, что команды, занявшие первые места в группах, напрямую выходят в 1/8 финала, вторые – в стыковые матчи.

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