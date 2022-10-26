Президент «Милана»: «Для нас Суперлига остается в стороне, но проблемы сохраняются. УЕФА должен найти решение»
Президент «Милана» заявил, что клуб не рассматривает возможность участия в Суперлиге.
«Для «Милана» Суперлига остается в стороне. Однако проблемы сохраняются. Я надеюсь, что их можно решить, УЕФА должен найти решение», – сказал Паоло Скарони.
Он также прокомментировал финансовые показатели клуба за прошлый финансовый год. «Милан» сократил убытки 96,4 миллиона евро до 66,5 млн, а также увеличил доходы с 261 млн евро до 297,7 млн.
«Показатели в основном являются результатом положительного влияния спортивных результатов, увеличения глобального дохода клуба и дисциплинированного управления расходами.
Завоевание скудетто и растущая ценность бренда «Милана» подтверждают, что клуб прошел большой путь как на поле, так и за его пределами.
Я убежден, что благодаря стратегическому видению Джерри Кардинале (новый владелец «Милана», основатель инвестиционной компании RedBird – прим. ред.) мы сможем построить устойчивый и побеждающий «Милан» будущего», – сказал Скарони на собрании акционеров.
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