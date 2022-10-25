Форвард «Атлетика» Гарсия будет рад, если футболистам повысят налоги: «Я понимаю, что жизнь – это не то, чем я живу. Мы должны оказывать поддержку»

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Нападающий «Атлетика» Рауль Гарсия будет рад, если футболистам повысят налоги.

«Я понимаю, что жизнь – это не то, чем я живу. Мы должны оказывать поддержку, если хотим создать государство всеобщего благосостояния, в котором каждый может вести достойную жизнь. Я буду рад, что они повысли мне налоги, если деньги пойдут на то, на что должны идти.

У меня есть друзья, которые утопают в ипотеке, и это при том, что в их семьях работают два человека. Не должно быть такого, чтобы из-за экономической ситуации в стране вы задумывались о том, стоит ли заводить ребенка.

Я понимаю, что они собирают налоги, и я хочу, чтобы так и было. Находясь в комфортной ситуации... почему бы не проявить солидарность?» – сказал Гарсия El Pais. 

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