Кухарчук о 15-м месте «Химок»: «Понимаем требования Гогниева. Некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся»
Илья Кухарчук высказался в преддверии воскресного матча «Химок» со «Спартаком».
После 13 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.
«Пока у нас идет такая неприятная полоса. Но после темной полосы всегда наступает светлая. Наступит ли она в игре со «Спартаком»? Давайте не буду загадывать, потому что когда я говорил, что на что-то надеюсь, это не получалось. Поэтому на данный вопрос пока не отвечу.
Мы понимаем, что от нас требует главный тренер [Гогниев]. Просто некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся», – сказал хавбек «Химок».
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