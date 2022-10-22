Кухарчук о 15-м месте «Химок»: «Понимаем требования Гогниева. Некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Илья Кухарчук Футбол

Илья Кухарчук высказался в преддверии воскресного матча «Химок» со «Спартаком».

После 13 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.

«Пока у нас идет такая неприятная полоса. Но после темной полосы всегда наступает светлая. Наступит ли она в игре со «Спартаком»? Давайте не буду загадывать, потому что когда я говорил, что на что-то надеюсь, это не получалось. Поэтому на данный вопрос пока не отвечу.

Мы понимаем, что от нас требует главный тренер [Гогниев]. Просто некоторые вещи пока не можем воплотить в реальность, но стараемся», – сказал хавбек «Химок».

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