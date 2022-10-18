Агент Пимента об игроках и медиа: «Мы должны останавливать их: «Ты не инфлюэнсер, не рэпер». 10 лет назад можно было не читать СМИ, сегодня это невозможно»

Агент Рафаэла Пимента высказалась о внимании СМИ к футболистам.

– Сегодня от игрока ожидают очень многого. Ему нужно, чтобы вокруг него была команда. Сегодня мы должны работать над этим 24/7. Никогда не знаешь, что прочитаешь, когда проснешься.

У нас есть человек, который читает все о каждом игроке. Это означает не только чтение традиционных средств массовой информации. Он должен заходить в TikTok, Instagram, куда угодно, чтобы он мог предвидеть, что произойдет.

Зачем мы это делаем? Потому что, если я этого не сделаю, это сделает игрок, и ему отправят что-то, что, возможно, было подправлено, и это выведет его из равновесия. Иногда это происходит за день до игры. Это повлияет на его игру. 10 лет назад мы могли сказать игроку: «Если СМИ давят на тебя, просто не читай их». Сегодня это невозможно.

Был период, когда это ошеломляло игроков, а теперь у нас противоположное поколение. Мы должны останавливать их и говорить: «Подожди, ты не инфлюэнсер, ты не рэпер. Ты футболист. Давай подходить к делу с этой стороны».

– Как вы это делаете?

– Мы разговариваем с каждым игроком и спрашиваем: «Достаточно ли ты тренируешься? Получаешь ли ты от своего клуба столько, сколько можешь получить? Хотел бы ты добиться большего? Хотел бы ты делать что-то другое? Давай свяжемся с нужными людьми, но для этого тебе нужно все время быть на высоте».

С нами работает куча врачей, куча физиотерапевтов, куча специалистов по осанке. Каждый раз нам нужно ставить перед ними задачи и обсуждать с ними определенные вопросы, – сказала глава агентства .