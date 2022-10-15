Рыков обратился в полицию из-за оторванного зеркала у его Mercedes GLE. Экс-игрок «Динамо» оценил ущерб в 70 000 рублей

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Бывший защитник «Динамо» обратился в полицию из-за ущерба, нанесенного его машине.

34-летний защитник московской «Родины» из Первой лиги Владимир Рыков пришел с заявлением в полицию в связи с тем, что неизвестные оторвали у его Mercedes GLE левое зеркало.

Рыков рассказал полицейским, что 13 октября на час припарковал автомобиль недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Когда он вернулся, понял, что у машины не хватает зеркала.

В итоге Владимир поехал в отдел полиции и написал заявление. Свой ущерб он оценил в 70 000 рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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