«Арсенал» и Мартинелли обсуждают двукратное повышение зарплаты. Вингер получает 50 тысяч фунтов в неделю

«Арсенал» и ведут переговоры о повышении зарплаты.

Стороны обсуждают подписание нового контракта, по которому бразилец будет зарабатывать более чем в два раза больше нынешних 50 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Times.

Сам 21-летний игрок заинтересован в подписании нового соглашения: «Конечно, я хочу остаться. Мы общаемся, посмотрим, что произойдет. Но я хочу остаться, конечно».

В 9 матчах нынешнего сезона АПЛ Мартинелли забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Его статистика – здесь.

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«Арсенал» провел лучший матч против «Ливерпуля» в эпоху Клоппа. Мартинелли порвал фланг Трента (позже Гомеса)