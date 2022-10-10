Ломаев об 11-м месте «Крыльев»: «Есть уверенность, что не вылетим из РПЛ. Нужно больше работать»

оценил выступление в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 12 туров самарцы занимают в таблице 11-е место, проиграв 3 из 5 последних матчей.

«Для того чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается.

У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из — сказал вратарь «Крыльев».