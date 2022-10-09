Лапочкин считает, что Квеквескири следовало наказать за фол на Малкоме: «Игрок двумя ногами прыгает в соперника. Железная желтая. Можно сказать, розовая»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Сергей Лапочкин Малком Ираклий Квеквескири Павел Кукуян Футбол

Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (1:1).

На 3-й минуте футболист воронежцев Ираклий Квеквескири грубо сыграл против Малкома, но не получил предупреждения от главного судьи Павла Кукуяна.

«Это железная желтая карточка. Можно сказать, розовая. Игрок двумя ногами прыгает в соперника и по счастливой случайности происходит не особо сильный контакт вскользь. Нет чрезмерной силы, поэтому желтая карточка.

И не важно, пятая секунда матча, третья минута или 76‑я. Очень странно, что арбитр не предупредил футболиста «Факела», — сказал экс-рефери.

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