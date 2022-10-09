Лапочкин считает, что Квеквескири следовало наказать за фол на Малкоме: «Игрок двумя ногами прыгает в соперника. Железная желтая. Можно сказать, розовая»

Сергей Лапочкин оценил эпизод из матча Мир «Факел» – (1:1).

На 3-й минуте футболист воронежцев грубо сыграл против , но не получил предупреждения от главного судьи Павла Кукуяна.

«Это железная желтая карточка. Можно сказать, розовая. Игрок двумя ногами прыгает в соперника и по счастливой случайности происходит не особо сильный контакт вскользь. Нет чрезмерной силы, поэтому желтая карточка.

И не важно, пятая секунда матча, третья минута или 76‑я. Очень странно, что арбитр не предупредил футболиста , — сказал экс-рефери.