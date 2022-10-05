Тен Хаг о Роналду: «Не вижу, чтобы он был несчастлив. На тренировках он доволен. Криштиану злится, когда не играет»

Эрик тен Хаг высказался о положении в .

«[Невыход в матче с «Ман Сити»] не имеет никакого отношения к его будущему, к январю. Не вижу, чтобы он был несчастлив. Он счастлив, хорошо тренируется, получает удовольствие.

Не поймите меня неправильно, Криштиану недоволен тем, что не играл в воскресенье, но вопрос в его настроении на тренировке, где он был доволен. Конечно, он хочет играть и злится, когда не играет.

Если в «МЮ» ты счастлив и доволен на скамейке запасных, то это неподходящий клуб для тебя. Криштиану действительно конкурентоспособен, он недоволен, когда не играет.

Но я должен повторить, может, вы не услышали – он хорошо тренируется, у него хорошее настроение, он мотивирован и делает все возможное, и это то, чего мы ожидаем», – сказал тренер манкунианцев.