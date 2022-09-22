«МЮ» потратил 24,7 млн фунтов на неустойку Сульшеру и Рангнику в прошлом сезоне

выплатил 24,7 млн фунтов неустойки и .

Сульшера уволили с поста тренера «МЮ» в ноябре прошлого года. За четыре месяца до этого норвежец подписал новый 3-летний контракт с клубом, в связи с чем «МЮ» пришлось выплатить ему крупную неустойку.

Рангник возглавил «Ман Юнайтед» до конца сезона после отставки Сульшера. По окончании сезона он должен был на два года стать консультантом «Юнайтед».

Однако затем Рангник принял приглашение о работе в сборной Австрии, в связи с чем руководство «Ман Юнайтед» отказалось от его услуг в качестве консультанта.

В сумме Сульшер и Рангник получили 24,7 млн фунтов неустойки.