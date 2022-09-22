«МЮ» потратил 24,7 млн фунтов на неустойку Сульшеру и Рангнику в прошлом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Ральф Рангник деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» выплатил 24,7 млн фунтов неустойки Оле-Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику.

Сульшера уволили с поста тренера «МЮ» в ноябре прошлого года. За четыре месяца до этого норвежец подписал новый 3-летний контракт с клубом, в связи с чем «МЮ» пришлось выплатить ему крупную неустойку.

Рангник возглавил «Ман Юнайтед» до конца сезона после отставки Сульшера. По окончании сезона он должен был на два года стать консультантом «Юнайтед».

Однако затем Рангник принял приглашение о работе в сборной Австрии, в связи с чем руководство «Ман Юнайтед» отказалось от его услуг в качестве консультанта.

В сумме Сульшер и Рангник получили 24,7 млн фунтов неустойки.

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