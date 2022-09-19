Лисакович о 2-м месте «Рубина»: «На таблицу никто не смотрит. Каждый матч надо выигрывать, мы ведь боремся за выход»

Виталий Лисакович оценил победу «Рубина» над «Волгарем» (3:2).
После 10 туров казанцы занимают в Первой лиге 2-е место.
– Счет 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так все равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается.
– Команда недовольна?
– Конечно. В большинстве умудряешься пропустить два гола, еще концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.
– Ты выходишь, забиваешь и доказываешь, что в старте должен играть.
– Спасибо, но 90 процентов гола, считайте, сделал Горбунов. Спасибо ему большое за пас.
– В таблицу в раздевалке смотрите?
– Нет. Будем в конце сезона смотреть. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход. Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит, – сказал нападающий «Рубина».