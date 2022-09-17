Тренер «Торпедо» Савичев после 1:0 с ЦСКА: «Оживаем. Хороший матч в плане психологии и физически»

Главный тренер подвел итоги матча с ЦСКА (1:0) в Мир .

– Хочу поблагодарить парней, тренерский штаб, массажистов и докторов. Особенно за подготовку к сегодняшнему матчу. Была тяжелая игра на выезде 14-го, в плане психологии и физически мы провели сегодня хороший матч.

Что касается самой игры, первый тайм был равным. У обеих команд были моменты. Была поставлена задача не проигрывать единоборства, страховать друг друга, важно было поймать кураж. Отсюда и результат.

– Вы были удивлены такой бездарной игрой в первом тайме?

– Если честно, в кулуарах проскальзывала мысль, что они могут не настроиться, что вальяжность может присутствовать. Мы готовились очень серьезно к сегодняшнему матчу.

– Вы говорили уже с Игорем Лебеденко по моменту с выходом 1 на 1?

– Что касается Игоря, дай ему еще таких десять моментов, он таких девять забьет. Напряжение... Может, он устал. Силы небеспредельные. Опытные игроки заводят, помогают и организовывают молодых.

– Чем будете заниматься в паузу? Кажется, что не хватает прессинга…

– У нас было пополнение, набираем тонус потихоньку. Новички еще вольются в коллектив и прибавят. Заработали очки, эмоции получили. Сейчас три дня выходных. 20-го на нашем стадионе забиваем первую сваю. Очень важное мероприятие. И будем готовиться к серьезному выезду. У нас есть время.

– Ле Таллек был заменен, по ощущению, из-за микротравмы...

– Он прошлую игру из-за травмы пропустил. Но врачи помогли. Он почувствовал дискомфорт и попросил замену.

– Забитый гол – наигранный момент, вы удивлены, что Шапич забил не головой, а ногой?

– Хорошо забил Стефан. Мы много времени уделяем стандартам. , и Шапич, и Савич умеют играть и головой, и ногами. Рослые, мощные футболисты.

– К перерыву 3 защитника «висели» на карточках. Провели ли вы беседу в перерыве?

– Сейчас такие правила, что вторую желтую карточку можно получить легко, на пустом месте. Мы предупредили футболистов, чтобы аккуратнее играли.

– Равноценные замены защитников сейчас есть?

– Думаю, да. Мы пока еще не всех новых парней знаем, кто в плане психологии может войти в такую игру. Те, кто сегодня вышли, молодцы.

– Поменялась ли психологическая обстановка в команде после двух побед подряд?

– Мы оживаем. Нужно продолжать идти вперед, все у нас должно получиться! – сказал Савичев.