«Левандовски – абсолютный эталон совершенного форварда. Он бьет левой, правой ногой или головой – мяч по-любому в воротах». Зиркзее о поляке

назвал Роберта Левандовского эталоном совершенного форварда.

«Настоящий профессионал. Его подготовка идеальна. Он всегда приходит вовремя, всегда работает и всегда внимателен. Кстати, он интроверт, как и я. В «Баварии» Роберт чаще всего находился в тренажерном зале.

Если хотите знать мое мнение, Левандовски – абсолютный эталон совершенного форварда. Это можно увидеть и в матчах.

Для него не имеет значения, как бить – с левой, с правой или головой. Мяч по-любому попадает в ворота. По всем параметрам видно, что он игрок мирового класса», – сказал форвард «Болоньи», выступавший за «Баварию» вместе с Левандовским.