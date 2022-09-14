Семак про 0:2 с «Крыльями»: «Ничего страшного не случилось. «Зенит» всегда хочет побеждать, но это, наверное, невозможно»

прокомментировал первое поражение «Зенита» в сезоне.

Сегодня петербургский клуб уступил «Крыльям Советов» (0:2) во 2-м туре Фонбет Кубка России.

– Первое поражение «Зенита» в сезоне. Есть ли какие-то позитивные стороны, которые можете извлечь?

– Позитивные всегда есть. Самое важное, что только после поражений можно расти и крепчать прежде всего психологически и морально. В какой-то даже степени поражения необходимы для команды, чтобы двигаться вперед.

Ничего страшного не случилось. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это, наверное, невозможно, – сказал главный тренер .