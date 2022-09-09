Шелия о 8-м месте «Ахмата»: «Хочется большего. Получится занять высокое место – будем счастливы»

высказался о старте «Ахмата» в сезоне Мир .

После 8 туров грозненцы занимают в таблице 8-е место.

— Довольны количеством набранных «Ахматом» очков в этом сезоне и качеством игры?

— Если мы в середине таблицы, и это уже не начало чемпионата, то хочется большего. Но не все потеряно. Мы еще можем набрать что-то, будем к этому стремиться. Но по большому счету то, что есть уже сейчас, — неплохо.

— На что команда может претендовать в этом сезоне?

— Будем идти от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. Если получится занять какое-то высокое место в таблице, будем счастливы, – сказал вратарь .