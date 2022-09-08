Левандовски о 8 голах в 5 играх за «Барсу»: «Одноклубники помогали мне много как на поле, так и за его пределами»

высказался после матча с «Викторией» (5:1) в чемпионов.

У форварда 8 голов в 5 играх за «Барселону».

«С самого начала я знал, что будет важно адаптироваться с первого матча. Людей всегда интересуют забитые мячи, но важно выбирать правильную позицию и помогать команде, потому что одноклубники помогали мне много как на поле, так и за его пределами.

Самое важное в голевой передаче – это согласованность действий, и это то, что я получил сегодня от своих трех товарищей по команде. Неважно, кто забивает голы, главное – три очка, и потом следующая игра», – сказал Левандовски.

Левандовски – король хет-триков. Уже побил рекорд ЛЧ и готов перегнать Роналду