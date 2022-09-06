Цюрих – Арсенал 08.09.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

Итак, мы открываем групповой этап сезона Лиги Европы УЕФА 2022/2023 и обращаемся к группе A. В рамках первого тура 8 сентября в 19:45 мск. в Цюрихе одноименный клуб будет принимать гостей из Англии в лице «Арсенала» (понятно, из какого города). Матч пройдет на стадионе «Летцигрунд», который был одним из стадионов, принимавших Евро-2008 и чемпионат Европы по легкой атлетике 2014 года.

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Цюрих

Поскольку за чемпионатом Швейцарии следят не все, для начала расскажем немного о хозяевах. Футбольный клуб «Цюрих» является действующим чемпионом Швейцарии: всего в его активе 13 побед. Его наставником является Франко Фода, который еще не так давно был главным тренером австрийской сборной и руководил ею на чемпионате Европы год назад. Капитаном команды является Яник Брехер. Из ведущих игроков можно обратить внимание на Блерима Джемали, выступавшего за Швейцарию на чемпионате мира 2018 года и успевшего в 2014 году с «Наполи» завоевать кубок Италии (хотя он на поле и не выходил).

В этом году «Цюрих» впервые с сезона 2011/2012 вырвался в Лигу чемпионов, однако во втором квалификационном раунде попал на «Карабах» и проиграл ему по сумме двух встреч 4:5, причем в ответном матче дело дошло до овертайма. Но по пути к групповому этапу Лиги Европы он легко выбил две британские команды, которыми были североирландский «Линфилд» (третий раунд) и шотландский «Хартс оф Мидлотиан» (четвертый раунд, он же раунд плей-офф).

В групповом этапе соперниками «Цюриха» будет не только «Арсенал», но и норвежский «Буде-Глимт» и «ПСВ» из нидерландского Эйндховена. «Цюрих» был посеян в четвертой корзине, но это сейчас не самое страшное: в чемпионате он идет на 10-м, последнем (!) месте после 7 туров. В активе цюрихцев две ничьи и пять поражений. Вот такой вот неудачный сезон пока что у Франко Фоды.

Арсенал

Нет нужды напоминать о том, кто такой «Арсенал» и сколько на его счету трофеев. Но стоит отметить, что впервые за долгое время «канониры» вместе с Микелем Артеты идут на первом месте турнирной таблицы после 5 туров (мы пишем это до начала встречи против клуба «Манчестер Юнайтед»): в 5 играх были набраны 15 очков. Еще неизвестно, как пройдет встреча против «красных дьяволов», но это свидетельствует о том, что «Арсенал» на ходу и точно может разорвать любого из своих противников по группе в еврокубках. Как уже было отмечено выше, ему предстоит дважды сыграть с «Цюрихом», «Буде-Глимтом» и «ПСВ».

Но важно не это. Важно то, что «Арсенал» наконец-то спустя один сезон вернулся вообще в еврокубки: сезон 2020/2021 обернулся для него тем, что клуб вообще даже мимо Лиги конференций просвистел, хотя в том сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы, проиграв 2:1 будущему триумфатору того турнира, «Вильярреалу». И мы помним, что в сезоне 2018/2019 он дошел и до финала Лиги Европы, проиграв там «Челси» имени Маурицио Сарри. Получится ли в этом году взять долгожданный еврокубок? Ведь в этом году исполнилось 28 лет с момента последней победы в еврокубковом финале (был выигран в сезоне 1993/1994 Кубок обладателей кубков УЕФА).

Прогноз

На этот матч снова предоставляет коэффициенты букмекерская контора Winline, в которой также можно зарядить и на тот самый швейцарский чемпионат: его представляют Швейцарская Суперлига (высший уровень чемпионата Швейцарии) и Челлендж-Лига (ниже по статусу на один уровень). А начнем мы с глобальных прогнозов…

Хорошая форма «Арсенала» позволяет его выставить на первое место (!) в рейтинге фаворитов Лиги Европы с кэфом 5.25: когда как не в этом сезоне Микелю Артете снимать «проклятие» еврокубков и брать трофей? Случись это в сезоне 2022/2023, Арсен Венгер будет невероятно горд. «Цюрих» же плетется где-то в середине списка с коэффициентом 66.

Перейдем к анализу исходов на матч. На победу «Арсенала», играющего на правах гостей, можно поставить с кэфом 1.35, что вполне неплохо. Ничья оценивается кэфом 5.4, а победа хозяев – кэфом 7.6. В принципе, уже было все сказано про то, на каких позициях идут команды: мягко говоря, небо и земля. Поэтому дальше обсуждать исход нет смысла: если исключить вариант, что Артета отнесется скептически к матчу, у цюрихцев шансов и нет.

Обратимся к тоталу и начнем с общих тоталов. Могут заинтересовать кэфы на тотал больше 2.5 (1.5) и меньше 2.5 (2.41).

У «Арсенала» в трех последних матчах в каждом случае забивалось три гола: имеем по две победы 2:1 и одну 3:0. И если говорить о том, сколько именно будет забито голов, то как раз ставка на три гола с кэфом 3.85 подходит больше других. Что касается того, забьют ли обе команды в основное время, то ответ «Да» сопровождается кэфом 1.76, а ответ «Нет» – кэфом 1.99.

На фору «Арсенала» (-1.5) можно поставить с кэфом 1.92, а на «Цюрих» с такой же форой кэф предлагается 1.82. Обратите внимание, насколько близки коэффициенты…

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за кэф 1.82, индивидуальный тотал «Цюриха» больше 0.5 за 1.64.

На то, что «канониры» в первом туре возьмут три очка в Лиге Европы, можно ставить смело всем желающим. А вот на то, что сделают это с разницей минимум два мяча, нужно ставить аккуратнее, но вообще это по силам Артете. Равно как и на то, что «Цюрих» хотя бы гол забьет (хотя это ему вряд ли поможет).

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Где смотреть Цюрих – Арсенал