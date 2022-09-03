Александр Мостовой: «Матч легенд не смотрел, мне неинтересно. Многие в плохой форме, выходят и сидят на лавке»

не стал смотреть матч легенд «Спартака» и «Зенита» (2:1).

«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как все это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.

Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5-10 минут, хорошую форму иметь не надо.

Не удивлен результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве – «Спартак», – заявил бывший игрок «Спартака».

Ретро-матч «Спартака» и «Зенита» напомнил, что такое футбол с болельщиками на стадионе. Да и игра была супер