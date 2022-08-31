«Арсенал» может купить хавбека «Бенфики» Вайгля за 15 млн евро. «Гладбах» хочет арендовать игрока с правом выкупа

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Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль может перейти в «Арсенал». 

Как сообщает Footbal.London, английский клуб может перехватить 26-летнего футболиста у менхенгладбахской «Боруссии», которая, по информации Sport1, хочет арендовать игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро. Лондонцы могут сразу купить игрока за ту же сумму. 

Приоритетной целью «канониров» для усиления полузащиты в это трансферное окно был хавбек «Лестера» Юри Тилеманс, но теперь «Арсенал» намерен подписать бельгийца в следующем году на правах свободного агента.

Подробную статистику Вайгля можно найти здесь

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