«Арсенал» может купить хавбека «Бенфики» Вайгля за 15 млн евро. «Гладбах» хочет арендовать игрока с правом выкупа

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль может перейти в «Арсенал».
Как сообщает Footbal.London, английский клуб может перехватить 26-летнего футболиста у менхенгладбахской «Боруссии», которая, по информации Sport1, хочет арендовать игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро. Лондонцы могут сразу купить игрока за ту же сумму.
Приоритетной целью «канониров» для усиления полузащиты в это трансферное окно был хавбек «Лестера» Юри Тилеманс, но теперь «Арсенал» намерен подписать бельгийца в следующем году на правах свободного агента.
Подробную статистику Вайгля можно найти здесь.